Tchad : 4,5 millions de personnes auront besoin d’aide humanitaire

Près de 4,5 millions de personnes devraient avoir besoin d’une assistance humanitaire au Tchad en 2026, dans un contexte marqué par la multiplication des crises, a indiqué mardi le ministère tchadien des Affaires humanitaires à l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire.

La ministre Zara Mahamat Issa a souligné la vulnérabilité persistante des populations, confrontées à une succession de crises. Depuis avril 2023, le Tchad a notamment accueilli plus de 936 000 réfugiés, principalement en raison de la dégradation de la situation dans les pays voisins.

À cette pression s’ajoutent l’insécurité alimentaire, la malnutrition, les inondations, les épidémies ainsi que les conséquences du changement climatique, autant de facteurs qui aggravent les besoins humanitaires dans plusieurs régions du pays.

Selon le Plan de réponse humanitaire 2026, les besoins financiers sont estimés à plus de 986 millions de dollars. Le gouvernement tchadien déplore toutefois un niveau de financement encore insuffisant pour répondre à l’ensemble des besoins identifiés.

À l’occasion de cette journée dédiée aux acteurs de l’aide humanitaire, Zara Mahamat Issa a salué le soutien apporté par les Nations unies, les organisations non gouvernementales et les autres partenaires engagés aux côtés des populations vulnérables.

La ministre a également rendu hommage aux travailleurs humanitaires ayant perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions. Elle a appelé à poursuivre les efforts pour agir, protéger et ne laisser personne de côté, alors que les besoins restent considérables dans le pays.