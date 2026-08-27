Italie : 39 décès et 432 cas de virus du Nil occidental recensés

L’épidémie de virus du Nil occidental poursuit sa progression en Italie. Le bilan s’élève désormais à 39 décès pour 432 cas confirmés, selon le dernier bulletin publié jeudi par l’Institut supérieur de la santé (ISS).

Parmi les personnes infectées, 223 ont développé une forme neuro-invasive, considérée comme la complication la plus sévère de la maladie. Trois de ces cas ont été importés de l’étranger, notamment des Maldives, de France et de Belgique.

Les autorités sanitaires ont par ailleurs recensé 63 infections asymptomatiques chez des donneurs de sang et 144 cas accompagnés de fièvre, dont un cas importé du Burkina Faso. Deux autres patients présentent des symptômes d’une autre nature.

La progression apparaît particulièrement rapide en une semaine. Le précédent bilan de l’ISS faisait état de 312 cas et de 12 décès, soit une nette hausse du nombre de contaminations et de victimes.

Malgré cette augmentation, la létalité des formes neuro-invasives reste inférieure à celle enregistrée l’an dernier. Elle atteint actuellement 7,2 %, contre 13,9 % à la même période en 2025. L’Italie comptait alors 430 cas et 27 décès.

Le virus du Nil occidental est principalement transmis par les moustiques du genre Culex. Les oiseaux migrateurs et les goélands constituent ses principaux réservoirs. La maladie est actuellement détectée dans 66 provinces réparties sur 17 régions du pays.

Le bulletin de l’ISS signale également la présence du virus Usutu, avec 10 cas recensés. Six ont été identifiés en Lombardie et un cas dans chacune des régions suivantes : Émilie-Romagne, Marches, Latium et Piémont.