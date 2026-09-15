Libye : Alushibe Holding Group inaugure son nouveau siège à Benghazi

Le groupe libyen Alushibe Holding Group a inauguré son nouveau siège mondial dans le quartier de Beloun, à Benghazi, marquant une nouvelle étape dans son programme d’investissement et son engagement en faveur de la reconstruction de la deuxième ville du pays.

« Le groupe, basé à Benghazi, une ville de l’est de la Libye contrôlée de facto par les forces du maréchal Khalifa Haftar, entend contribuer à la reconstruction et au développement économique de la région ».

D’une superficie de 45.000 pieds carrés, le bâtiment, baptisé « Alushibe Headquarters », a été conçu et réalisé par Arcadia Engineering Consultancy, filiale de la division Ingénierie et Infrastructures du groupe. Il accueille plus de 70 membres de la direction ainsi que des partenaires et visiteurs internationaux.

Ce projet constitue la première réalisation achevée d’un vaste portefeuille de développement que le groupe prévoit de déployer à Benghazi, représentant au total 7,15 millions de pieds carrés. Le nouveau siège associe architecture moderne, technologies intelligentes, espaces de travail contemporains, espaces verts et installations de loisirs.

Pour Ahmed Gadalla, président d’Alushibe Holding Group, cette inauguration illustre l’ancrage durable du groupe à Benghazi, où il est présent depuis plus de 18 ans. Il a également souligné la volonté de l’entreprise de contribuer au dynamisme économique de la ville tout en renforçant ses activités en Libye et à l’étranger.

Avec plus de 6.000 employés répartis dans six divisions, Alushibe Holding Group revendique le statut de principal employeur privé de Benghazi. Le groupe est actif dans plusieurs secteurs, notamment l’industrie, la santé, le commerce, l’immobilier, l’hôtellerie et le divertissement. Ses investissements comprennent des usines, des établissements de santé, des centres commerciaux et des complexes multifonctionnels.

L’ouverture du siège s’accompagne par ailleurs de travaux d’aménagement dans le quartier de Beloun. Le groupe a notamment participé à la rénovation des rues et des trottoirs afin d’améliorer l’accessibilité du secteur. Plusieurs bureaux de ses filiales en Libye et à l’étranger ont également été rénovés ou agrandis.