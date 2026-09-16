Ethiopie : Le barrage de la Renaissance génère plus de la moitié des recettes d’exportation d’électricité

Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) a généré 52 % des revenus tirés par l’Ethiopie de ses exportations d’électricité, contribuant à porter les recettes totales du secteur à plus de 500 millions de dollars, selon Ethiopian Electric Power (EEP), qui a publié ces chiffres le 14 septembre 2026.

Le directeur général de l’entreprise publique, Ashebir Balcha, a précisé que l’Éthiopie fournissait actuellement de l’électricité renouvelable au Kenya, à Djibouti, au Soudan et à la Tanzanie dans le cadre de différents accords énergétiques régionaux. Cette coopération participe, selon lui, au renforcement de l’interconnexion électrique en Afrique de l’Est.

D’après le responsable, la mise en service du GERD a quasiment doublé les capacités nationales de production d’électricité et amélioré sensiblement les résultats financiers de l’EEP. Les revenus issus du marché intérieur ont, eux aussi, franchi la barre des 124 milliards de birrs.

Ashebir Balcha a également estimé que le barrage avait permis à l’EEP de passer d’une situation marquée par un endettement important à un modèle plus rentable. La compagnie aurait ainsi enregistré des recettes historiques au cours du dernier exercice fiscal.

Le responsable éthiopien a par ailleurs défendu le rôle du GERD dans la gestion des ressources hydriques du Nil. Selon lui, l’ouvrage contribue à réguler les débits du fleuve et à rendre l’approvisionnement en eau plus prévisible en aval, notamment au Soudan et en Egypte. Cette position reste toutefois au cœur des différends qui opposent depuis plusieurs années les trois pays autour de l’exploitation du barrage.

Pour marquer l’anniversaire de l’inauguration du GERD, l’EEP a institué le 9 septembre comme Journée annuelle de l’excellence. Cette initiative vise à distinguer les employés, les équipes et les responsables de projets ayant contribué aux performances du secteur électrique.

Ashebir Balcha a enfin comparé le barrage à une « deuxième Adwa », faisant de l’ouvrage un symbole, selon lui, de l’unité, de la détermination et des ambitions nationales de l’Ethiopie.