Ethiopie : L’OLA menace les compagnies minières opérant en Oromia

L’Armée de libération oromo (OLA), rébellion active dans la région éthiopienne de l’Oromia, a appelé les compagnies minières présentes dans cette vaste région à respecter une série d’exigences envers les communautés locales, sous peine de subir le même sort qu’un site aurifère récemment attaqué.

Dans un communiqué publié dimanche sur le réseau social X, le groupe armé a demandé aux entreprises souhaitant investir en Oromia d’organiser des consultations « approfondies et transparentes » avec les populations locales. L’OLA exige notamment que ces communautés puissent participer directement aux projets miniers et bénéficier de leurs retombées.

Le mouvement, qui affirme défendre les intérêts des quelque 40 millions d’habitants de l’Oromia, prévient qu’aucune activité ne devra commencer avant la mise en place de mécanismes jugés suffisamment inclusifs. Il avertit également les entreprises qui ne respecteraient pas ces conditions qu’elles devront « assumer l’entière responsabilité » des conséquences.

Cette menace intervient quelques jours après l’attaque du site aurifère de Tulu Kapi, exploité par la société britannique Kefi Gold and Copper, dans la région reculée des Wollegas, à environ 360 kilomètres d’Addis-Abeba. L’entreprise a suspendu ses activités après un incident sécuritaire survenu le 4 septembre et ayant fait plusieurs morts.

Kefi n’a pas précisé les circonstances de l’incident. L’ONG Acled, spécialisée dans le suivi des conflits, affirme toutefois que l’OLA a attaqué le site avant d’affronter les forces de police fédérales.

La société minière a indiqué qu’elle ne reprendrait pas le développement du projet avant d’avoir mené une enquête complète et renforcé les mesures de sécurité pour protéger ses employés et les communautés voisines.

Depuis 2018, l’OLA affronte les forces fédérales éthiopiennes. Classé organisation terroriste par Addis-Abeba, le mouvement contrôle certaines zones rurales de l’Oromia.

L’exploitation minière représente un enjeu économique majeur pour l’Éthiopie. Selon le ministère des Mines, les exportations d’or ont généré environ 5,65 milliards de dollars au cours de l’exercice 2025-2026. Le secteur reste néanmoins confronté à des préoccupations sécuritaires et environnementales, notamment autour de la mine de Lega Dembi, également située en Oromia.