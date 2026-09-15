Golfe de Guinée : Cinq pays renforcent leur coopération maritime 

La Guinée, la Côte d’Ivoire, le Liberia, le Ghana et la Sierra Leone ont lancé une nouvelle patrouille maritime conjointe dans le Golfe de Guinée. Cette opération vise à renforcer la surveillance des espaces maritimes et à lutter contre les trafics ainsi que les autres activités criminelles en mer.

Baptisée quatrième patrouille mixte de surveillance, l’initiative réunit les cinq États membres de la Zone F. Les pays participants mutualisent leurs moyens humains, navals et logistiques afin d’améliorer la sécurisation de leurs eaux territoriales et de leurs zones maritimes.

« Il s’agit d’un déploiement naval qui se fait chaque année selon un agenda bien défini avec les différents partenaires pour traquer les malfaiteurs et les criminels en mer », a expliqué l’amiral Mamadou Yaya Diallo, chef d’état-major de la marine guinéenne, cité par les médias locaux.

L’opération repose également sur une coopération accrue entre les forces navales des cinq pays. Les autorités militaires insistent notamment sur l’importance du partage de renseignements pour permettre une meilleure anticipation des menaces et une intervention plus efficace contre les réseaux criminels opérant en mer.

La Guinée entend, pour sa part, profiter de cette initiative pour renforcer la protection de son littoral, long de plus de 350 kilomètres, tout en développant les échanges d’expertise avec les marines des pays partenaires.

Cette patrouille s’inscrit ainsi dans les efforts régionaux visant à consolider la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, une zone stratégique confrontée à diverses formes de criminalité, notamment les trafics et la pêche illégale.