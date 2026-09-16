Nigeria : Arrestation d’un mexicain, chef d’un réseau de laboratoires de méthamphétamine 

Les autorités nigérianes ont arrêté un ressortissant mexicain présenté par l’Agence nationale antidrogue du Nigeria (NDLEA) comme un responsable présumé d’un réseau de laboratoires clandestins de méthamphétamine implantés dans le pays.

Arturo Carrera Loaiza, 40 ans, a été interpellé le 19 août alors qu’il tentait de quitter le Nigeria par l’aéroport de Lagos, dans le sud-ouest du pays. Son arrestation intervient au terme de plusieurs mois d’investigations ayant notamment permis le démantèlement d’un laboratoire de méthamphétamine dans l’Etat d’Ebonyi, au sud-est.

Selon la NDLEA, le Mexicain était arrivé au Nigeria le 10 juin avec un compatriote, José Ceballos Pérez. L’enquête avait débuté après l’arrestation, le 17 juin, de José Villa Ochoa, 56 ans, et de quatre Nigérians dans un laboratoire clandestin installé dans une zone boisée de Tapa, dans l’État d’Oyo.

Villa Ochoa aurait alors désigné Carrera Loaiza comme l’homme qui l’avait « recruté et transféré au Nigeria ».

Lors de son interrogatoire, Carrera Loaiza a toutefois affirmé s’être rendu dans le pays à l’invitation d’un contact nigérian appelé « Henry », pour travailler dans le secteur de la restauration. Il a également nié toute implication dans la fabrication de méthamphétamine et tout lien avec le laboratoire de Tapa.

La NDLEA affirme néanmoins avoir découvert des photographies le montrant vêtu d’une blouse bleue aux côtés d’équipements susceptibles d’être utilisés pour produire de la méthamphétamine. Les données de géolocalisation associées aux clichés auraient conduit les enquêteurs vers une propriété en construction à Isiata Ugoni Okposi, dans l’État d’Ebonyi.

Une carte mémoire provenant d’un système de vidéosurveillance y aurait également été retrouvée. Selon l’agence, les images montrent un étranger portant une blouse de laboratoire correspondant à Carrera Loaiza, ainsi que le déplacement nocturne de produits chimiques et de matériel.

Les autorités ont ensuite retrouvé ces éléments dans une habitation voisine, où d’importantes quantités de produits chimiques et plusieurs équipements de laboratoire ont été saisis.

Cette affaire s’inscrit dans une enquête plus large visant les réseaux clandestins de production de drogues au Nigeria. Le 16 mai, trois Mexicains et sept Nigérians avaient déjà été arrêtés dans une zone forestière de l’Etat d’Ogun.