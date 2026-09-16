Soudan : Au moins 60 morts dans l’effondrement d’une mine d’or

Au moins 60 personnes ont péri dans l’effondrement d’une mine d’or artisanale dans le sud du Soudan, tandis que plusieurs autres pourraient encore être prisonnières sous les décombres, selon deux survivants lors des opérations de secours.

L’accident s’est produit dans la mine d’Al-Zaraa, dans la région du Kordofan. « Nous ne savons pas combien d’autres sont toujours à l’intérieur », a déclaré Khair al-Sayyed Jabara, qui a participé aux recherches durant toute la nuit suivant l’effondrement.

Les opérations de secours se poursuivaient mardi dans des conditions difficiles. Les mineurs tentaient de dégager les victimes et de retrouver d’éventuels survivants, mais l’absence d’engins adaptés compliquait fortement les recherches. « Nous avons besoin de machines pour enlever la roche et la terre », a témoigné Jabara.

Un autre mineur, Al-Amin Suleiman, a expliqué que les puits étaient creusés à très faible distance les uns des autres, ce qui favorise les effondrements en chaîne. « Si l’un d’eux s’effondre, tous les autres autour s’effondrent », a-t-il expliqué, estimant que ce phénomène était à l’origine de la catastrophe d’Al-Zaraa.

Selon lui, 60 corps avaient déjà été extraits des décombres, mais plusieurs personnes demeuraient encore ensevelies. Il a exprimé peu d’espoir de retrouver des survivants.

Depuis le déclenchement de la guerre entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en avril 2023, l’exploitation de l’or constitue une importante source de revenus pour les deux camps, parallèlement aux soutiens extérieurs dont ils bénéficient.

Le conflit a par ailleurs aggravé la situation économique et sociale du pays. Près de 20 millions de Soudanais sont confrontés à une grave insécurité alimentaire, selon les dernières estimations soutenues par l’ONU. Privées d’emploi et de revenus, de nombreuses personnes se sont tournées vers l’extraction artisanale de l’or.

Cette activité fournit l’essentiel de la production aurifère du Soudan, mais elle reste particulièrement dangereuse en raison d’installations précaires et de mesures de sécurité limitées, exposant régulièrement les travailleurs à des accidents mortels.