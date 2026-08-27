Mauritanie : 35 millions d’euros pour la formation et l’économie bleue

La Mauritanie et l’Allemagne ont conclu lundi un accord de coopération d’un montant de 35 millions d’euros, destiné à financer des projets dans les domaines de la formation professionnelle, de la préservation de la biodiversité et du développement de l’économie bleue.

D’après le ministère mauritanien des Affaires économiques et du Développement, cette enveloppe se répartit en trois financements. Deux, totalisant 20 millions d’euros, seront consacrés au renforcement de la formation technique et professionnelle. Le troisième, doté de 15 millions d’euros, ciblera la protection de la biodiversité dans les zones côtières et la promotion d’une exploitation durable des ressources marines.

Les fonds dédiés à la formation doivent notamment permettre d’améliorer la qualité des enseignements et de mieux les adapter aux besoins du marché de l’emploi. Ils serviront également à diversifier les filières, élargir l’offre de formation et développer les partenariats avec le secteur privé.

Selon le ministre Abdallah Souleymane Cheikh Sidiya, ces financements contribueront aussi à former des cadres et des formateurs qualifiés. Il a rappelé que la Mauritanie avait déjà bénéficié, au cours des dernières décennies, d’environ 100 millions d’euros de financements allemands pour différents secteurs.

Le volet consacré aux zones côtières vise, quant à lui, à préserver les écosystèmes marins, renforcer la recherche scientifique et améliorer la gestion durable des ressources naturelles. Il doit également soutenir la lutte contre les déchets marins et la surpêche, tout en contribuant à limiter les effets du changement climatique et de l’érosion du littoral.

L’ambassadeur allemand en Mauritanie, Florian Reindel, a de son côté insisté sur la solidité du partenariat entre les deux pays, fondé sur des projets de développement concrets.

Cette coopération devrait notamment favoriser le développement des compétences des jeunes Mauritaniens, améliorer leur employabilité et faciliter leur accès au marché du travail, avec l’ambition de soutenir durablement le développement économique et social du pays.