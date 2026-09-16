Libye : Les revenus pétroliers et gaziers atteignent 15,2 milliards de dollars 

La Libye a engrangé près de 15,2 milliards de dollars de recettes issues du pétrole et du gaz entre janvier et fin août 2026, selon les chiffres communiqués lundi 14 septembre par le ministère du Pétrole et du Gaz.

L’essentiel de ces revenus provient des exportations de pétrole brut, qui ont rapporté environ 11,9 milliards de dollars. Les taxes et redevances appliquées au secteur pétrolier ont généré, de leur côté, quelque 2,4 milliards de dollars. Les ventes de gaz naturel, de condensats et de produits pétroliers ont apporté environ 900 millions de dollars supplémentaires.

Le ministère souligne que la publication de ces données vise notamment à renforcer la transparence autour des recettes générées par les hydrocarbures et à mieux mesurer leur poids dans l’économie nationale.

Pilier des finances publiques libyennes, le secteur pétrolier et gazier demeure également une source essentielle de devises pour le pays. Les autorités estiment toutefois que des investissements supplémentaires ainsi que le recours à de nouvelles technologies sont nécessaires pour moderniser les infrastructures existantes et accroître les capacités de production.

Cette dépendance aux hydrocarbures continue ainsi de placer le secteur énergétique au cœur des perspectives économiques de la Libye.