Libye : L’ONU salue un accord en vue d’élections dans les deux ans

Le Conseil de sécurité de l’ONU a salué mercredi 9 septembre 2026 l’accord-cadre conclu entre les parties libyennes pour préparer la tenue d’élections présidentielle et législatives dans un délai de deux ans.

Signé le 30 août à l’issue d’une réunion facilitée par la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), le document prévoit notamment la recomposition du conseil d’administration de la Haute Commission électorale nationale et une révision du cadre juridique électoral.

Les membres du Conseil de sécurité ont appelé les différents acteurs libyens à mettre en œuvre sans délai l’accord et à soutenir pleinement les dispositions prévues. Ils ont également réaffirmé leur appui à la MANUL, dirigée par Hanna Tetteh, ainsi qu’à la feuille de route politique présentée par la mission en août 2025.

L’ONU a également exhorté les autorités libyennes à poursuivre leurs efforts pour unifier les institutions du pays. Le Conseil a notamment insisté sur l’application du cadre unifié des dépenses publiques annoncé en avril 2026 et sur la réunification des institutions étatiques, militaires et sécuritaires, ainsi que du pouvoir exécutif.

Face aux divisions politiques persistantes, les membres du Conseil ont réitéré leur soutien à un processus politique inclusif conduit par les Libyens eux-mêmes. Ils ont appelé au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale de la Libye, tout en mettant en garde contre toute ingérence extérieure.

La MANUL considère cet accord comme une avancée importante vers l’organisation d’élections nationales libres, transparentes, équitables et inclusives, susceptibles de contribuer à sortir le pays de l’impasse politique qui perdure depuis plusieurs années.