Mali : Visite du Premier ministre algérien à Bamako sur fond de crise sécuritaire 

Le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb est arrivé lundi matin à Bamako pour une visite de travail et d’amitié, dans le cadre des efforts visant à relancer les relations entre l’Algérie et le Mali.

Le chef du gouvernement algérien a atterri vers 8h55 à l’aéroport international Président Modibo Keïta-Sénou, où il a été accueilli par son homologue malien, le général Abdoulaye Maïga.

Selon le programme officiel, Sifi Ghrieb doit poursuivre sa visite à la Primature, où une nouvelle rencontre avec Abdoulaye Maïga est prévue. Elle sera suivie d’une séance de travail élargie aux délégations algérienne et malienne, consacrée notamment au renforcement de la coopération bilatérale.

Le Premier ministre algérien doit également être reçu par le président de la Transition malienne, le général Assimi Goïta, au Palais de Koulouba. Une déclaration est prévue à l’issue de cette audience.

Cette visite intervient alors que Bamako et Alger tentent de renouer leurs relations après une longue période de tensions. Les deux pays avaient annoncé en juillet la reprise de leurs relations diplomatiques, après une crise de quinze mois qui avait notamment entraîné le rappel des ambassadeurs et la fermeture de l’espace aérien malien à l’aviation algérienne.

La crise entre Alger et Bamako s’était particulièrement durcie autour de la question de l’Azawad. Les autorités maliennes reprochaient à l’Algérie de servir de base arrière aux indépendantistes azawadis et d’apporter un soutien militaire, financiers, aux groupes rebelles et terroristes du JNIM, opérant dans le nord et le centre du Mali. La destruction d’un drone malien par l’armée algérienne près de la frontière avait précipité l’escalade diplomatique et la rupture des relations entre les deux pays.