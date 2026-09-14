Nigeria : Six imams enlevés dans le nord-ouest du pays

Six imams ont été kidnappés samedi par des hommes armés dans l’Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé dimanche la police locale. La région est confrontée depuis plusieurs années aux exactions de groupes criminels spécialisés notamment dans les enlèvements contre rançon.

D’après les autorités, les victimes se rendaient à Talata Mafara lorsqu’un véhicule à bord duquel elles voyageaient a été pris en embuscade. « Un groupe de bandits armés, qui seraient équipés d’armes sophistiquées, a intercepté le véhicule transportant les victimes », a indiqué la police dans un communiqué.

Les six religieux auraient été conviés à une rencontre organisée à Talata Mafara par Abdul’aziz Abubakar Yari, ancien gouverneur de Zamfara et actuel sénateur. Selon plusieurs médias locaux, ce rassemblement religieux devait notamment être consacré à des prières en faveur de la réélection du président Bola Tinubu, candidat à un second mandat lors de la prochaine présidentielle.

Les forces de sécurité ont immédiatement engagé des opérations de ratissage dans la zone afin de retrouver les otages et de poursuivre les ravisseurs. La police affirme avoir mobilisé des équipes pour localiser les victimes et interpeller les responsables de leur enlèvement.

Au Nigeria, les kidnappings constituent une importante source de financement pour les groupes armés. Dans le nord-est, les attaques sont principalement attribuées aux organisations jihadistes, tandis que le nord-ouest et le centre du pays sont particulièrement touchés par les « bandits », des gangs criminels qui multiplient les enlèvements contre rançon.

Selon une étude publiée en août par le cabinet nigérian SBM Intelligence, les rançons versées au cours des douze derniers mois ont atteint près de six millions de dollars, soit environ 5,1 millions d’euros.

L’insécurité figure ainsi parmi les principales préoccupations des Nigérians, au même titre que la situation économique, alors que la campagne électorale pour la présidentielle a officiellement débuté en août.