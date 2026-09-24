Cisjordanie : Le fils de l’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis blessé dans une attaque de voiture-bélier

Le fils de l’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, Yechiel Leiter, a été grièvement blessé mercredi dans une attaque à la voiture-bélier en Cisjordanie, selon l’armée et les forces de l’ordre israéliennes.

Neria Leiter, réserviste de l’armée israélienne, a été percuté alors qu’un Palestinien lançait son véhicule contre un poste de contrôle situé près de la colonie de Beit Horon. Grièvement atteint, le soldat a été pris en charge et hospitalisé. « Il a besoin d’un miracle », a écrit son père sur les réseaux sociaux. Le président israélien Isaac Herzog a également indiqué que le jeune homme « se battait pour sa vie ».

L’assaillant a été éliminé par les forces israéliennes. Des renforts militaires ont ensuite été déployés dans le secteur, situé à proximité d’une importante autoroute reliant Jérusalem à Tel-Aviv.

Ce drame ravive le souvenir familial de la guerre déclenchée après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Le fils aîné de Yechiel Leiter, Moshe Yedidya Leiter, qui servait lui aussi dans l’armée israélienne, avait été tué à Gaza environ un mois après le début du conflit.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est rendu mercredi soir à l’hôpital pour rencontrer la famille de Neria Leiter, avant de se rendre à New York pour participer à l’Assemblée générale des Nations unies.

Les tensions régionales doivent figurer parmi les principaux sujets des discussions internationales de Netanyahu. Elles concernent le Liban, le conflit avec l’Iran, les affrontements à Gaza avec le Hamas et les tensions impliquant les Houthis au Yémen.

Notre équipe de rédaction condamne avec la plus grande fermeté cette attaque ainsi que toute forme de violence visant des personnes civiles, des militaires ou des membres des forces de sécurité.