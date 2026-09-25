Gambie : Une étape franchie dans la démarcation de la frontière avec le Sénégal

La Gambie et le Sénégal ont achevé une première phase de la démarcation de leur frontière commune, sur un tronçon d’environ 30 kilomètres reliant Dimbaya, dans l’ouest gambien, à Kanao, dans la zone de Foni, à proximité de la frontière sénégalaise, rapportent jeudi des médias locaux.

Menée pendant six semaines par une commission mixte des deux pays, l’opération a porté sur la réidentification d’anciennes bornes frontalières, le relevé de leurs coordonnées géographiques ainsi que l’installation de nouveaux repères destinés à préciser le tracé de la frontière.

À l’issue de cette étape, la Commission mixte Gambie-Sénégal a conclu neuf accords techniques concernant notamment les coordonnées géographiques, les points de densification et l’emplacement des bornes.

Les différents documents ont été signés par les représentants des deux États, en présence du Secrétariat permanent sénégalo-gambien ainsi que d’experts venus du Ghana et du Burkina Faso, qui participent au processus.

Le tracé de la frontière remonte à la période coloniale, lorsqu’il avait été défini entre 1889 et 1905 sous les administrations britannique et française. Au fil des décennies, plusieurs repères naturels servant à matérialiser la limite territoriale ont disparu, entraînant l’installation ultérieure de bornes permanentes en béton.

Les opérations actuellement menées doivent permettre aux deux pays de disposer d’une frontière mieux matérialisée, précisément localisée et documentée. Elles visent également à limiter les risques de litiges territoriaux et à consolider la coopération ainsi que les relations de bon voisinage entre Dakar et Banjul.