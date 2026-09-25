USA : Accord de 700 milliards de dollars pour renforcer le secteur minier au Nigeria

Le Nigeria et les Etats-Unis ont conclu mercredi à New York un accord-cadre estimé à près de 700 milliards de dollars pour approfondir leur coopération dans le secteur minier, a annoncé le ministère nigérian des Ressources minérales.

L’accord a été signé en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies par le ministre nigérian des Ressources minérales, Dele Alake, et le secrétaire d’Etat adjoint américain, Christopher Landau. Il vise notamment à stimuler les investissements américains dans l’industrie minière nigériane et à faciliter les échanges entre entreprises des deux pays.

Selon le ministère nigérian, ce partenariat doit s’appuyer sur les relations entre Abuja et Washington afin de favoriser de nouvelles transactions commerciales et de renforcer la participation du secteur privé.

« Nous voulons davantage de transformation locale, des emplois de qualité, des compétences renforcées et de meilleures opportunités pour les entreprises nigérianes », a déclaré Dele Alake à l’occasion de la signature.

Le Nigeria possède d’importantes ressources minières, dont des réserves de lithium, un minerai stratégique pour la fabrication des batteries. Son exploitation industrielle reste toutefois largement dominée par des entreprises chinoises. Le pays dispose également de gisements d’or, d’étain, de minerai de fer et de phosphate.

Cet accord intervient alors que la compétition internationale autour des minerais critiques s’intensifie. Les Nations unies ont annoncé mercredi avoir retenu six pays d’Afrique et d’Asie, parmi lesquels le Nigeria, pour bénéficier d’un programme destiné à les aider à mieux valoriser leurs ressources en minéraux stratégiques.