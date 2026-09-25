Burkina Faso : Ibrahim Traoré lance « Faso Sanya » pour mieux gérer les bâtiments publics

Le président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé jeudi à Ouagadougou le Conseil des ministres, qui a approuvé la création de « Faso Sanya », une nouvelle structure destinée à améliorer la gestion et la maintenance des bâtiments publics.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, l’Etat consacre chaque année des moyens importants à la construction, à l’acquisition et à la réhabilitation de ses infrastructures. Toutefois, les dépenses liées notamment au nettoyage, au gardiennage et à la remise en état des bâtiments ont fortement augmenté ces dernières années.

Elles sont ainsi passées de 8,78 milliards de francs CFA en 2023 à 18,8 milliards en 2025, selon les données présentées au gouvernement.

Face à cette hausse, la création de « Faso Sanya » doit permettre de regrouper les ressources et les compétences consacrées à l’entretien du patrimoine immobilier de l’Etat. La structure aura notamment pour mission d’assurer la maintenance préventive et corrective des édifices publics, tout en contribuant à professionnaliser leur gestion.

Le Conseil des ministres a également adopté les statuts particuliers de cette nouvelle entité, lui permettant de disposer du cadre réglementaire nécessaire à l’exercice de ses missions.

« Faso Sanya » s’inscrit ainsi dans une volonté de rationaliser les dépenses publiques liées à l’entretien des infrastructures et d’améliorer la durabilité des bâtiments appartenant à l’Etat burkinabè.