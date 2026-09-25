ONU : La Tunisie alerte sur la menace de la montée des eaux

La Tunisie a appelé jeudi à une mobilisation internationale renforcée face à la montée du niveau des mers, lors d’une réunion de haut niveau organisée à New York sous l’égide des Nations unies.

Intervenant au nom de son pays, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a qualifié ce phénomène de « défi existentiel qui ne souffre aucun report ». Il a souligné ses conséquences sur le développement durable et la sécurité humaine, particulièrement dans les pays en développement et les régions côtières de faible altitude.

La Tunisie figure parmi les pays directement exposés à cette menace, a rappelé le ministre, soulignant que l’essentiel des activités économiques et une grande partie de la population sont concentrés sur le littoral. La progression des eaux pourrait ainsi affecter les ressources hydriques, l’agriculture, la pêche, les infrastructures, la biodiversité ainsi que le patrimoine culturel.

Mohamed Ali Nafti a plaidé pour une approche internationale coordonnée combinant lutte contre le changement climatique, prévention des risques, développement durable et coopération scientifique. Il a également insisté sur la nécessité d’intégrer les projections climatiques dans les politiques d’aménagement et de planification à long terme.

Le chef de la diplomatie tunisienne a par ailleurs appelé à consacrer le principe de « continuité des zones maritimes », afin de préserver les droits souverains des États côtiers face aux conséquences du changement climatique. Il a également demandé un renforcement des financements destinés au fonds consacré aux pertes et préjudices.

La Méditerranée, particulièrement vulnérable en raison de ses caractéristiques climatiques et environnementales, devrait selon lui bénéficier d’une attention prioritaire en matière d’adaptation et de restauration des zones côtières.

Il a enfin insisté sur le développement de systèmes d’alerte précoce, notamment au profit des populations exposées et des pêcheurs artisanaux.

Mohamed Ali Nafti conduit la délégation tunisienne à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui se tient à New York jusqu’au 29 septembre.