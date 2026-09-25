Soudan du Sud : Kiir ouvre le dialogue politique avant les élections

A trois mois des élections générales prévues le 22 décembre, le président sud-soudanais Salva Kiir a lancé jeudi un dialogue politique réunissant les différents partis et les principales parties prenantes du pays.

Prévu pour durer deux semaines, ce forum est placé sous le thème : « Vers des élections pacifiques, inclusives, transparentes et crédibles ». L’objectif affiché est de favoriser un consensus autour de l’organisation du scrutin et de garantir un processus électoral pacifique et ordonné.

Lors de l’ouverture des travaux, Salva Kiir a appelé les formations politiques à éviter de transformer le dialogue en une nouvelle plateforme de négociations politiques. « Ce dialogue inter-partis doit se concentrer sur les questions électorales », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de préserver le calendrier et le cadre juridique du processus.

Le chef de l’État a également exhorté les participants à définir une feuille de route commune pour mener à bien les élections, tout en respectant les dispositions de la loi électorale. Selon lui, les discussions doivent permettre aux différents acteurs de s’accorder sur une voie garantissant un scrutin « pacifique et raisonnable ».

Cette initiative intervient dans un contexte politique marqué par de nouvelles décisions institutionnelles. Mardi, Salva Kiir avait annoncé la dissolution du gouvernement de transition issu de l’accord de paix de 2018.

Cette décision est intervenue après l’adoption d’amendements à la loi électorale permettant la tenue des élections sans attendre l’adoption d’une Constitution permanente ni l’achèvement du recensement national.

Longtemps reportées en raison de la situation politique et sécuritaire du pays, les élections générales ont finalement été fixées au 22 décembre prochain par la Commission nationale électorale, qui avait officialisé cette date en juin.