Le rapprochement entre le président tunisien Kaïs Saïed et le pouvoir algérien suscite des interrogations croissantes sur l’autonomie diplomatique de Tunis. Entre partenariat stratégique, convergence politique et proximité affichée avec Alger, les frontières de cette relation semblent de plus en plus floues.

Au fil des derniers mois, les signes de rapprochement entre le palais de Carthage et Alger se sont multipliés, donnant le sentiment que la politique étrangère tunisienne accorde une place toujours plus importante aux orientations de son voisin algérien. Si Tunis continue de réaffirmer son attachement à la souveraineté nationale, cette proximité alimente néanmoins les interrogations sur la marge de manœuvre dont dispose réellement la diplomatie tunisienne.

Une question s’impose désormais : où s’arrête la coopération entre deux États souverains et où commence l’alignement politique, voire la dépendance diplomatique ?

Cette évolution nourrit des critiques de plus en plus virulentes, selon des responsables tunisiens. Jusqu’où ira cette proximité ? Faudrait-il désormais que les décisions importantes du palais de Carthage soient soumises à une forme de validation préalable à Alger ? Les orientations politiques tunisiennes devraient-elles recevoir l’aval du palais présidentiel algérien avant même leur publication au Journal officiel ?

Mais l’expression satirique de « 59e wilaya », régulièrement évoquée pour dénoncer cette proximité, traduit un malaise grandissant face à ce qui est perçu comme un déséquilibre entre les deux capitales.

La Tunisie dispose de ses propres institutions, de son histoire, de sa diplomatie et d’une tradition d’indépendance qu’elle ne saurait sacrifier au nom d’une proximité régionale.

Certains observateurs et spécialistes de géostratégie vont jusqu’à caricaturer le président tunisien en simple exécutant, voire en dirigeant d’une supposée wilaya algérienne. Une représentation volontairement provocatrice, mais révélatrice de la virulence des critiques que suscite cette relation jugée asymétrique.

Carthage possède une histoire, une identité et des intérêts qui lui sont propres. Le palais présidentiel tunisien doit rester le centre de décision d’un État souverain, et non donner le sentiment de devenir une extension institutionnelle d’Alger, qui a été sous la domination de l’empire ottoman, des dynasties des sultanats arabes, ainsi que de la France. Pour les historiens, l’Algérie reste le seul pays magrébin crée par les autorités française en 1962.