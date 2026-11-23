L’Ukraine a revendiqué lundi des attaques menées la veille contre deux navires russes au large des côtes libyennes. Une opération qui semble marquer une nouvelle extension géographique du conflit opposant Kiev à Moscou.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces ukrainiennes ont mobilisé sept drones navals de fabrication nationale dans le cadre d’une « opération exemplaire en réponse à la guerre russe ».

D’après ses déclarations, l’attaque a permis de couler la corvette russe Merkury, ainsi qu’un hélicoptère Ka-27 qui se trouvait à son bord. Le cargo russe MV Angara aurait également été touché. Kiev affirme que ce navire était utilisé par Moscou pour transporter des armes dans le cadre de ses activités liées à la « flotte fantôme ».

Depuis le début de l’invasion russe, il y a près de cinq ans, l’Ukraine a progressivement renforcé ses capacités de frappe à longue distance. Ces derniers mois, elle a notamment intensifié ses opérations contre les infrastructures énergétiques russes, considérées comme une source de financement de l’effort de guerre de Moscou.

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont précisé que les drones navals avaient été acheminés vers un emplacement préalablement déterminé, avant d’être mis à l’eau depuis un « navire-mère ». Ils n’ont toutefois pas révélé la localisation exacte du site de lancement, alors que Benghazi se trouve à environ 1 800 kilomètres, à vol d’oiseau, du territoire ukrainien le plus proche.

Le SBU a justifié l’opération en affirmant que les deux navires constituaient des « cibles militaires légitimes », dans la mesure où ils contribuaient directement aux capacités militaires russes.

La Libye, toujours confrontée à l’instabilité politique et aux divisions institutionnelles depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, se retrouve ainsi au centre de cette nouvelle séquence du conflit russo-ukrainien.

Dimanche, les autorités de l’est libyen, proches de Moscou, avaient annoncé qu’un navire russe amarré dans le port de Benghazi avait probablement été visé par une attaque de drones.

Selon ces autorités, une explosion s’est produite à bord du bâtiment, sans faire de victimes. Le navire avait fait escale à Benghazi pour se ravitailler en carburant et en vivres, alors qu’il faisait route vers la Russie.

Quelques heures plus tard, les mêmes autorités ont fait état d’une seconde attaque visant un cargo russe au large de Benghazi, cette fois à l’aide de drones navals explosifs.

L’administration de l’est libyen, dirigée par le clan du maréchal Khalifa Haftar et basée à Benghazi, a annoncé l’ouverture d’une enquête conjointe avec Moscou. Lundi, elle a également demandé aux Nations unies d’enquêter sur la présence présumée de forces ukrainiennes dans l’ouest du pays.

De son côté, le gouvernement d’unité nationale installé à Tripoli et reconnu par l’ONU a mis en garde contre toute tentative de transformer la Libye en « terrain de conflits internationaux et de règlements de comptes entre puissances étrangères ».

La Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) a, pour sa part, appelé à l’ouverture d’une « enquête immédiate, indépendante et transparente », sans désigner les responsables de ces attaques.

À la mi-septembre, les autorités de Tripoli avaient déjà démenti autoriser l’Ukraine à utiliser une base militaire située dans le nord-ouest du pays pour lancer des drones contre des navires appartenant à la « flotte fantôme » russe en Méditerranée.

Lundi, le Kremlin s’est abstenu de commenter directement les attaques revendiquées par Kiev. « Toute information à ce sujet relève de la compétence de notre ministère de la Défense », a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe.

La Russie entretient des relations étroites avec les autorités de l’est libyen dirigées par le clan Haftar. Ce dernier avait notamment bénéficié du soutien de mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner lors de sa tentative infructueuse de prendre le contrôle de Tripoli, entre avril 2019 et juin 2020.

Après la mort de son fondateur, Evgueni Prigojine, en 2023, Wagner a été progressivement remplacé par l’Africa Corps, une structure intégrée à l’appareil militaire russe. Selon plusieurs informations de presse et analyses de groupes d’experts, des forces russes seraient toujours déployées sur différentes bases aériennes et navales contrôlées par les forces de Haftar.

Dépourvue d’une flotte militaire conventionnelle capable de rivaliser avec la marine russe, l’Ukraine a développé une stratégie reposant notamment sur les drones navals explosifs. Ces équipements lui ont permis de multiplier les attaques contre les bâtiments russes, d’abord en mer Noire, puis dans des zones maritimes de plus en plus éloignées.

Samedi, un cargo russe aurait ainsi été attaqué par un drone ukrainien en mer Baltique. Au début du mois de mars, un méthanier russe avait également coulé au large des côtes libyennes après une frappe que Moscou avait imputée à l’Ukraine.

En décembre 2025, Kiev avait déjà revendiqué, pour la première fois, une attaque contre un pétrolier appartenant à la « flotte fantôme » russe en Méditerranée.

La revendication de ces nouvelles frappes au large de la Libye confirme ainsi l’élargissement du théâtre des opérations maritimes entre Kiev et Moscou, avec des répercussions potentielles sur la sécurité et la stabilité d’une région libyenne déjà profondément fragilisée.