L’Union européenne (UE) a annoncé lundi être parvenue à un compromis avec la Mauritanie sur la pêche, à la suite de l’expiration de l’accord qui autorisait les navires européens à accéder aux eaux territoriales mauritaniennes.

Le commissaire européen chargé de la Pêche, Kostas Kadis, a évoqué un « week-end de négociations intenses » ayant permis de dégager un terrain d’entente entre les deux parties. « D’ici février, l’accord sera signé et entrera en vigueur », a-t-il déclaré à Bruxelles.

Sans dévoiler les détails du compromis, le responsable européen a précisé que celui-ci repose sur une « méthodologie claire et transparente », prenant en considération la valeur des ressources halieutiques exploitées ainsi que les avis scientifiques relatifs à l’état des stocks de poissons. Ces déclarations ont été faites à l’issue d’une réunion avec les ministres des États membres de l’Union européenne.

Le précédent accord de pêche, qui garantissait aux navires européens l’accès aux eaux mauritaniennes, a expiré le 14 novembre dernier. Il représentait une valeur annuelle estimée à environ 57,5 millions d’euros.

Avec près de 800 kilomètres de façade maritime sur l’océan Atlantique, la Mauritanie figure parmi les principaux exportateurs de produits halieutiques. La pêche constitue ainsi un secteur stratégique de son économie.