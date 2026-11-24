Selon nos analystes, la Fédération royale marocaine de football devrait saluer cette décision, adresser ses félicitations au Sénégal et tourner la page de cet épisode pour se consacrer pleinement à la préparation et à l’organisation de la Coupe du monde.

Dix mois après une finale chaotique, les Lions de la Teranga sont bien champions d’Afrique : le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison « à l’unanimité » au Sénégal, lui rendant mardi le titre acquis sur le terrain lors de la CAN-2025 aux dépens du Maroc, qui avait été sacré sur tapis vert.

La juridiction suprême du sport, siégeant à Lausanne, a ainsi invalidé le raisonnement du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait, le 17 mars dernier, retiré au Sénégal son titre pour le décerner au Maroc, à la suite d’une finale marquée par des incidents, mais qui était néanmoins arrivée à son terme.

Au-delà de cette péripétie footballistique, le Sénégal et le Maroc sont liés par des relations historiques, humaines, culturelles et fraternelles autrement plus profondes et précieuses qu’un simple épisode sportif.