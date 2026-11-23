Le régime algérien est une nouvelle fois au cœur de sérieuses interrogations après la mort de deux personnes et cinq autres sur le territoire algérien, à une centaine de kilomètres de la frontière maroco-algérienne.

Présentés par le ministère algérien de la Défense nationale (MDN) comme des trafiquants de drogue marocains, les deux individus avaient, selon des sources fiables de la gendarmerie algérienne, travaillé en réalité pour les services sécuritaires militaires algériens, pour le trafic de drogue et le renseignement.

Dans son communiqué, le MDN affirme que les deux personnes transportaient 50 kilogrammes de résine de cannabis au moment de leur mort lors d’une opération menée par les forces algériennes.

Une version officielle qui soulève toutefois de nombreuses interrogations, notamment sur l’identité réelle des personnes concernées et les circonstances exactes de cette intervention, et la mort de cinq autres personnes dans cette soi-disant opération, non cité par le ministère de la défense nationale.

Selon nos sources, le groupe neutralisé avait des liens avec les services algériens pour des raisons financières avec certains responsables de l’armée.

Une question : Qui étaient réellement ces deux individus ? Quelles étaient leurs missions avec les cinq autres personnes et dans quelles circonstances ont-elles trouvé la mort ? S’agissait-il véritablement de trafiquants de drogue ou d’individus liés à des activités relevant des services algériens ? Autant de questions auxquelles le communiqué du MDN ne fournit aucune réponse.

Entre propagande sécuritaire, accusations de trafic de drogue et hostilité diplomatique persistante, le régime algérien entretient un climat de suspicion qui ne favorise ni la transparence ni l’apaisement régional. Enquête en cours !