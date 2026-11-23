Au moins 24 civils, dont sept enfants et six femmes, ont été tués lors d’une attaque menée ce week-end par des forces d’opposition dans le nord-ouest du Soudan du Sud. Le bilan pourrait encore s’alourdir, ont indiqué dimanche les autorités locales.

Indépendant du Soudan depuis 2011, le plus jeune État du monde reste confronté à de violentes tensions entre factions politiques rivales. Ces affrontements sont également alimentés par des rivalités ethniques, des conflits territoriaux et des opérations de vol de bétail.

Selon Machuei Bith, commissaire par intérim du comté de Tonj East, dans l’État de Warrap, la zone de pâturage de Bol Bol Boma a été prise pour cible entre samedi à 22h00 et dimanche à 15h00.

Les assaillants seraient originaires de l’État voisin d’Unité et appartiendraient au SPLA-IO, un mouvement armé d’opposition fidèle à l’ancien vice-président Riek Machar, placé en résidence surveillée depuis mars 2025.

S’exprimant dimanche soir auprès de l’Agence France-Presse (AFP), Machuei Bith a fait état d’au moins 24 civils tués, parmi lesquels plusieurs éleveurs. Un premier bilan communiqué dans la matinée faisait état de 15 morts.

Le responsable a précisé que sept enfants et six femmes figuraient parmi les victimes. Quatre assaillants armés, portant des uniformes du SPLA-IO, auraient également été tués, selon les premières informations communiquées par les autorités.

Un policier local, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a confirmé ces informations à l’AFP. Il a averti que le bilan pourrait encore augmenter et annoncé l’envoi prochain d’une équipe sur les lieux de l’attaque.

Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte de recrudescence des violences dans l’État de Warrap et les régions voisines.

La semaine dernière, des affrontements entre deux groupes originaires de districts différents du Warrap avaient fait 17 morts et 23 blessés sur un marché de la ville de Makuach, selon les autorités locales.

Le mois précédent, au moins 72 personnes avaient également péri dans des violences intercommunautaires à la frontière entre l’État de Warrap et celui d’Unité.

Depuis plusieurs années, cette région est enfermée dans un cycle de représailles meurtrières, de raids visant le vol de bétail et de confrontations pour le contrôle des territoires. Une situation aggravée par la circulation massive des armes à feu.

Le Soudan du Sud a connu entre 2013 et 2018 une guerre civile particulièrement meurtrière opposant les forces fidèles au président Salva Kiir à celles soutenant son ancien vice-président Riek Machar. Ce conflit a fait plus de 400 000 morts.

Ces derniers mois, les affrontements entre les forces loyales aux deux hommes se sont intensifiés dans plusieurs régions du pays, faisant craindre une nouvelle escalade de la violence.

Cette instabilité politique et sécuritaire intervient alors que la situation humanitaire demeure catastrophique dans de nombreuses zones du pays, où les populations civiles restent les premières victimes des affrontements.