Des attaques de drones ont visé dimanche plusieurs quartiers résidentiels ainsi qu’un bâtiment des Nations unies dans l’agglomération de Khartoum, la capitale soudanaise reprise en mars 2025 par l’armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Une source militaire soudanaise a affirmé à l’Agence France-Presse (AFP) que les drones avaient été lancés « depuis l’aéroport de Bahir Dar, en Éthiopie ». Khartoum accuse régulièrement le pays voisin de soutenir les FSR, notamment en leur permettant d’utiliser son territoire pour mener des opérations aériennes. Des accusations fermement rejetées par Addis-Abeba.

Dans l’immédiat, les autorités n’ont communiqué aucun bilan concernant d’éventuelles victimes.

Selon plusieurs témoins, des explosions ont été entendues entre 02h00 et 04h30, heure locale, dans différents secteurs de la capitale et de sa périphérie. Plusieurs habitations auraient été touchées par les frappes.

À Omdurman, ville voisine de Khartoum, des habitants ont découvert les décombres d’une maison en briques détruite par une attaque. Des meubles, des vêtements et divers objets du quotidien étaient dispersés parmi les gravats, selon des images diffusées par l’AFP.

« Les personnes qui étaient venues dans cette maison avaient longtemps cherché un abri où vivre, puis elles ont été surprises par un drone qui les a frappées. Où les gens sont-ils censés vivre ? », a déploré Yasser Hassan, un habitant du quartier.

Un autre résident, El Nour Adam Ibrahim, a décrit un climat permanent d’insécurité : « Une frappe peut survenir pendant que vous dormez. Vous pouvez vous réveiller et découvrir que vos enfants ont disparu (…) C’est vraiment tragique. On ne peut être sûr de rien. »

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a également annoncé, sur le réseau social X, qu’un bâtiment de l’organisation avait été endommagé à Khartoum alors que des membres du personnel onusien se trouvaient à l’intérieur.

L’agence a précisé que l’incident s’était produit dans un quartier résidentiel, dénonçant une mise en danger « inacceptable » de son personnel.

La source militaire soudanaise a, pour sa part, directement mis en cause l’Éthiopie, affirmant que « l’attaque de drones survenue à l’aube aujourd’hui constitue une poursuite de l’agression éthiopienne contre le territoire soudanais ».

Début novembre, le Soudan avait annoncé avoir saisi le Conseil de sécurité des Nations unies et l’Union africaine, accusant son voisin d’« agression flagrante ». De son côté, l’Éthiopie rejette ces accusations et reproche à Khartoum de soutenir des rebelles liés au Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), ce que les autorités soudanaises démentent.

Les frappes ont suscité des réactions dans la région. L’Arabie saoudite a exprimé sa « ferme condamnation » de l’attaque, tout en réaffirmant son soutien aux « institutions légitimes » du Soudan.

L’Égypte a également dénoncé les attaques visant les populations civiles et les installations des organisations internationales. Le Caire a fait part de son « rejet catégorique » de ces opérations, présentant ses condoléances aux familles des victimes et au peuple soudanais.

Déclenchée en avril 2023 entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, la guerre a fait plus de 200 000 morts, selon les travailleurs humanitaires. Les Nations unies la considèrent comme la pire crise humanitaire au monde.

Les deux camps recourent de plus en plus aux drones, capables de frapper des objectifs situés à plusieurs centaines de kilomètres sans exposer directement leurs combattants. Cette évolution tactique a considérablement accru les dangers auxquels sont confrontées les populations civiles.

Selon des chiffres communiqués mardi par l’ONU, près de 75 % des civils tués dans le conflit depuis le début de l’année, soit plus de 1 630 personnes, ont péri dans des attaques de drones. L’organisation souligne toutefois que le bilan réel des victimes civiles pourrait être sensiblement supérieur.

Depuis près d’un an, les forces belligérantes se disputent également le contrôle du Kordofan, une vaste région riche en ressources naturelles et d’une importance stratégique majeure. Située entre le centre et l’est du pays, sous contrôle de l’armée, et le Darfour, dominé par les FSR, cette région est devenue l’un des principaux fronts du conflit.

L’intensification des combats et la multiplication des frappes aériennes font ainsi peser de nouvelles menaces sur les populations civiles, dans un pays déjà plongé dans une crise humanitaire d’une ampleur exceptionnelle.