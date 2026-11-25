Les violences de représailles visant des Peuls dans le centre-ouest du Nigeria ont fait plus de 60 morts au cours du week-end, à la suite d’une attaque meurtrière perpétrée par des groupes armés, communément désignés sous le nom de « bandits », a indiqué lundi à l’AFP une association d’éleveurs.

Des sources sécuritaires et locales avaient fait état dimanche d’au moins 35 victimes, tout en redoutant une aggravation du bilan.

Les violences intercommunautaires et les cycles de représailles sont récurrents dans plusieurs régions du nord-ouest et du centre du Nigeria, où des groupes armés s’en prennent aux villages, procèdent à des enlèvements, pillent le bétail et tuent des habitants. Ces affrontements prennent fréquemment une dimension ethnique, les gangs armés, souvent composés de Peuls, ciblant des communautés agricoles, tandis que des représailles visent en retour des campements d’éleveurs peuls, sans distinction.

Samedi, des hommes armés avaient attaqué le village de Luman Ba’are, habité par la communauté kambari, dans l’État de Niger, au centre-ouest du pays. L’assaut, survenu pendant la prière de l’aube, a coûté la vie à onze personnes, dont le chef du village, tandis que plusieurs habitants ont été enlevés.

Des attaques de représailles contre des Peuls ont ensuite été signalées samedi et dimanche dans trois villages du district de Borgu.

« À ce jour, plus de 60 personnes ont été inhumées, plusieurs sont portées disparues tandis que d’autres sont soignées à l’hôpital », a déclaré à l’AFP Muhammad Nuru Abdullahi, porte-parole national de l’Association des éleveurs de bovins Miyetti Allah du Nigeria (MACBAN), dont les membres sont majoritairement peuls.

Selon lui, la majorité des victimes ont été tuées à la machette, tandis que certaines ont été atteintes par des tirs. Il affirme s’appuyer sur des informations communiquées par un ministre de l’État de Niger ainsi que par le représentant local de l’association. De son côté, le secrétaire national de la MACBAN, Bello Aliyu Gotomo, a avancé un bilan de 64 morts.

Les tensions entre les communautés peule et kambari se sont intensifiées ces derniers mois. En août, des milices d’autodéfense composées principalement de Kambari et de Bargawa, issus de communautés agricoles, avaient attaqué des campements d’éleveurs peuls dans le district d’Agwara, toujours dans l’État de Niger. Les assaillants avaient tué des bergers, emporté du bétail et détruit des habitations. Selon des sources locales et humanitaires, plusieurs centaines de Peuls auraient péri lors de ces violences.

Ces attaques avaient été précédées d’une série d’enlèvements attribués au groupe jihadiste Lakurawa, que les milices accusaient les éleveurs peuls de soutenir.