Le Fonds monétaire international (FMI) a validé lundi un programme économique et financier de 425 millions de dollars en faveur de la Guinée, couvrant la période 2026-2029. Cet accord vise notamment à soutenir les réformes économiques, renforcer la mobilisation des recettes et améliorer la gestion des finances publiques, a annoncé le gouvernement guinéen.

Cette approbation intervient après un accord de principe conclu le 12 août dernier entre l’institution financière et les autorités guinéennes, portant initialement sur une enveloppe de 439 millions de dollars destinée à consolider les équilibres budgétaires et monétaires du pays. Le montant finalement retenu est inférieur de 14 millions de dollars à celui annoncé en août.

Le programme bénéficie du soutien de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme élargi de crédit (MEDC).

Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a salué l’aboutissement de négociations qu’il a qualifiées d’« âpres », estimant que l’approbation du FMI constitue un signal encourageant pour l’économie nationale. Il a souligné que l’appui de l’institution de Bretton Woods permet notamment de faciliter l’accès à des financements plus avantageux et de rassurer les investisseurs.

Le chef du gouvernement a également mis en avant l’apport de l’expertise technique du FMI dans le pilotage des politiques économiques. « Nous avons besoin de l’œil du FMI, non pas simplement pour obtenir des financements supplémentaires, mais d’avoir la technicité, l’expertise, les instruments qui nous permettent de mieux piloter notre économie pour de plus grandes performances », a-t-il déclaré.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de transformation économique engagée par Conakry, notamment autour de l’exploitation du vaste gisement de fer de Simandou et du programme de développement Simandou 2040, présenté comme un pilier majeur des ambitions économiques du pays.

L’accord devrait contribuer à accroître les recettes nationales, améliorer la transparence budgétaire et renforcer les mécanismes de gestion des finances publiques. Le Premier ministre a toutefois reconnu que la mise en œuvre des engagements nécessitera un effort important de la part de l’administration, notamment en matière de capacités institutionnelles, de gestion et de gouvernance.

Dotée d’importantes ressources naturelles, notamment en bauxite et en minerai de fer, la Guinée cherche à accélérer la transformation de ses richesses minières en bénéfices économiques et sociaux durables pour sa population.