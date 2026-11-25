Onze militaires nigériens ont perdu la vie et cinq autres ont été blessés mardi lors d’une attaque menée par des combattants de Boko Haram contre une patrouille de l’armée dans la région de Diffa, au sud-est du Niger, à proximité de la frontière avec le Nigeria, selon un communiqué du ministère de la Défense.

L’attaque a visé une unité militaire chargée d’assurer la protection des activités socio-économiques des habitants de Baroua, un village de cette région, a indiqué le ministère dans un communiqué diffusé à la télévision publique. Les forces nigériennes ont opposé une « résistance vigoureuse » aux assaillants, selon la même source.

Le bilan provisoire fait état de onze militaires tués et cinq blessés dans les rangs de l’armée, tandis que 22 combattants jihadistes auraient été neutralisés, précise le communiqué.

Situé dans le bassin du lac Tchad, près de la frontière nigériane, le village de Baroua avait été abandonné en 2015 à la suite d’attaques jihadistes. En 2021, quelque 6.000 habitants y avaient regagné leurs foyers dans le cadre d’un programme de retour des populations déplacées. Depuis, la localité reste régulièrement exposée aux incursions des groupes armés opérant dans la zone.

Le sud-est du Niger est notamment confronté aux attaques de Boko Haram et de sa faction dissidente, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Ces organisations sont particulièrement actives dans le bassin du lac Tchad, une zone de marécages et de vastes étendues d’eau partagée entre le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad.

En 2025, Niamey s’était retiré de la Force multinationale mixte (FMM), une coalition régionale réunissant ces quatre pays pour lutter contre Boko Haram. Les autorités nigériennes avaient ensuite lancé leur propre dispositif militaire, baptisé « Nalewa Dolé », une expression en langue kanuri signifiant « la paix sans compromission ».

Parallèlement, le Niger fait face depuis plus de dix ans à une insécurité persistante dans sa partie occidentale, où sévissent des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique.