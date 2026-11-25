Le maréchal Khalifa Haftar, chef militaire dominant dans l’est de la Libye, est arrivé à Ankara où il doit s’entretenir mercredi avec plusieurs hauts responsables turcs, a indiqué à l’AFP une source au ministère turc des Affaires étrangères.

Accueilli lors d’une cérémonie officielle, selon des images relayées sur les réseaux sociaux, le dirigeant libyen doit tenir plusieurs rencontres dont les détails seront communiqués progressivement, a précisé une source diplomatique turque sous couvert d’anonymat.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par les attaques contre des navires russes à Benghazi, dans l’est de la Libye, revendiquées par l’Ukraine, et alors qu’Ankara multiplie depuis plusieurs mois les initiatives visant à rapprocher les autorités rivales libyennes.

Le pays reste profondément divisé entre le gouvernement reconnu par les Nations unies, basé à Tripoli, et une administration rivale installée dans l’est, soutenue par Khalifa Haftar. Ce dernier entretient des relations militaires et stratégiques étroites avec Moscou depuis plusieurs années.

Les attaques de Benghazi ont suscité des réactions au sein des deux camps libyens. Le gouvernement de Tripoli a demandé des éclaircissements à Kiev, tandis que les autorités de l’Est ont réclamé l’ouverture d’une enquête internationale sur de supposées activités militaires ukrainiennes sur le territoire libyen.

Ces événements ravivent les préoccupations quant aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur la situation politique et sécuritaire en Libye, dans un contexte où les tensions entre les deux camps pourraient s’accentuer.

Parallèlement, Saddam Haftar, fils du maréchal et considéré comme son successeur potentiel, a indiqué sur le réseau X être présent au Qatar.

La Turquie avait accueilli, fin octobre, des discussions entre les deux camps libyens dans le cadre des efforts visant à favoriser la réunification du pays. Longtemps alliée du gouvernement de Tripoli, qu’elle a soutenu notamment sur le plan militaire, Ankara a progressivement renforcé ses relations avec les autorités de l’Est, s’imposant comme l’un des rares acteurs étrangers à entretenir des liens avec les deux parties.