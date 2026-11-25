Onze militaires nigériens ont été tués et cinq autres blessés mardi lors d’une attaque contre une patrouille dans la région de Diffa, près de la frontière nigériane, attribuée Boko Haram et de sa branche dissidente, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), selon le ministère nigérien de la Défense.

Des sources au Niger avancent une autre piste, explosive : celle d’une unité paramilitaire clandestine qui a été baptisée KL-7, Khalid ibn al-Walid, directement sous les ordres du général Saïd Chengriha, chef de l’état major de l’armée algérienne, qui est à l’origine de cette attaque pour semer la terreur dans la région.

Des accusations qui ravivent les interrogations sur les pratiques d’Alger dans un Sahel en proie aux tensions et à l’instabilité.

Dans cette région meurtrie par les violences de Boko Haram et de sa branche dissidente, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), les soupçons d’interférences extérieures ne cessent de nourrir les crispations diplomatiques. Le Sahel, confronté à une menace jihadiste persistante, se retrouve une nouvelle fois au cœur d’un environnement sécuritaire où les rivalités régionales se mêlent aux accusations de manœuvres clandestines.

Présentée sous le nom de « code KL-7 ou Khalid ibn al-Walid », cette formation est constituée d’environ 320 mercenaires et a été mise en place dans une base isolée du désert du sud algérien. Selon des informations de sources sécuritaires algériennes, elle serait organisée autour de plusieurs composantes spécialisées.

Pour les observateurs, l’existence d’une telle structure, ne saurait être considérée comme un simple détail militaire. Elle alimenterait le débat sur les méthodes d’intervention indirecte, les responsabilités politiques et les conséquences des stratégies sécuritaires menées dans une région où chaque opération clandestine risque d’aggraver les fractures existantes.

Les accusations relayées par un ancien officier de la gendarmerie nationale algérienne vont encore plus loin. Celui-ci évoque des liens opérationnels entre une structure désignée sous le nom d’« Unité Spectre » et différents acteurs armés, notamment des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l’État islamique, certaines factions touarègues, ainsi que des éléments liés au Hezbollah libanais et à l’Iran.

Selon cette révélation, les connexions concernent le partage de renseignements, des coordinations opérationnelles et des transferts d’armements.