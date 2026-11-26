Au moins 30 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans l’incendie, mercredi, d’un camion-citerne transportant des produits pétroliers à Gizeh, à l’ouest du Caire, selon un bilan provisoire communiqué par le ministère égyptien de la Santé.

Le feu s’est déclaré sur une portion surélevée du périphérique, dans le secteur d’Al-Warraq, provoquant un important déploiement des services de secours. Les personnes blessées ont été évacuées vers plusieurs établissements hospitaliers, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, suit l’évolution de la situation et a donné des instructions aux hôpitaux de la région afin de renforcer leurs capacités d’intervention et leur dispositif de prise en charge des victimes.

Parallèlement, la ministre de la Solidarité sociale, Maya Morsi, a ordonné le déploiement des équipes de protection sociale sur les lieux de l’accident pour apporter l’assistance nécessaire aux personnes touchées. Cette intervention est menée en coordination avec les services locaux de la solidarité sociale et le Croissant-Rouge égyptien, selon les services du Premier ministre.

Les équipes de la protection civile sont parvenues à maîtriser l’incendie et les forces de sécurité ont également été mobilisées dans le secteur, tandis que la police a procédé à la fermeture de la portion de route concernée et à la déviation du trafic vers des itinéraires alternatifs afin de faciliter les opérations de secours et de sécuriser les lieux.