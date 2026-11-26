L’armée soudanaise a annoncé jeudi avoir abattu un drone de type FH-95 à l’ouest de Kadugli, dans l’État du Kordofan du Sud, alors que les attaques de drones attribuées aux Forces de soutien rapide (FSR) se multiplient dans le pays, faisant de nouvelles victimes civiles.

Dans un communiqué, l’armée a précisé que ses systèmes de défense aérienne avaient « intercepté et abattu un drone FH-95 aux premières heures de jeudi ». Elle n’a toutefois fourni aucune indication supplémentaire sur l’appareil ni sur les circonstances de son interception.

Cette annonce intervient au lendemain d’attaques de drones attribuées aux FSR dans l’État du Nil Bleu, au sud-est du pays, qui auraient fait au moins 19 morts et près de 25 blessés, selon l’Observatoire soudanais des droits humains.

D’après cette organisation, plus de 30 drones chargés d’explosifs auraient visé mardi des quartiers résidentiels et des installations à al-Damazin, ville accueillant des dizaines de milliers de personnes déplacées. Dix-sept personnes issues de quatre familles ont été tuées dans cette localité, tandis que deux autres ont péri à al-Roseires. La majorité des blessés seraient des enfants.

L’Observatoire a dénoncé des attaques visant des populations civiles, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, mettant en garde contre une aggravation des déplacements de population et de la crise humanitaire. Il a appelé la communauté internationale à prendre des mesures contre les FSR et les acteurs accusés de leur apporter un soutien militaire et financier.

Ces violences surviennent dans un contexte de regain des affrontements dans l’État du Nil Bleu. Les FSR ont revendiqué lundi la prise de contrôle de la zone stratégique de Suda, tandis que l’armée a annoncé le renforcement de ses effectifs et de son dispositif militaire dans cette région.

Le Soudan est plongé depuis avril 2023 dans un conflit entre l’armée régulière et les FSR, déclenché par des divergences sur l’intégration de cette force paramilitaire au sein des forces armées. Les combats ont fait des dizaines de milliers de morts et entraîné le déplacement de millions de personnes.