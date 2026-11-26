La menace du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, d’imposer un blocus à Tonka, dans le nord du Mali, relance les interrogations sur la politique du régime militaire algérien dans la région. Alors que Bamako tente de reprendre le contrôle des territoires menacés par les groupes jihadistes, les rapports avec Alger continuent d’alimenter un climat de méfiance, selon les experts militaires occidentaux.

Située à environ 125 kilomètres au sud-ouest de Tombouctou, Tonka constitue un carrefour commercial essentiel pour plusieurs localités du nord du pays. La menace du JNIM intervient près d’un mois après le déploiement d’un détachement de l’armée malienne, accompagné de ses partenaires russes de l’Africa Corps. Depuis cette installation, au moins quatre assassinats ciblés attribués à des jihadistes présumés ont été enregistrés.

Dans des messages audio attribués à des responsables locaux du JNIM, les jihadistes menacent désormais toute personne empruntant les axes routiers menant à la ville. Leur objectif serait notamment de provoquer le départ des habitants et de fragiliser le dispositif militaire malien.

Cette situation intervient dans un contexte méfiance entre Bamako et Alger. Les autorités maliennes ont à plusieurs reprises dénoncé ce qu’elles considèrent comme des ingérences algériennes dans leurs affaires intérieures. Les controverses autour des relations d’Alger avec certains mouvements armés du nord du Mali ont également contribué à détériorer les rapports entre les deux pays.

Pour le régime militaire algérien, qui revendique traditionnellement un rôle incontournable dans les équilibres sahéliens, la situation devient politiquement embarrassante.

La diplomatie algérienne est confrontée à une question centrale : comment prétendre garantir la stabilité régionale et les relations avec les autorités maliennes alors les groupes terroristes continuent d’étendre leur influence.

Au-delà de Tonka, c’est la crédibilité de la politique sahélienne de l’Algérie qui se trouve une nouvelle fois questionnée.