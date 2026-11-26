La Mauritanie renforce son secteur minier avec l’entrée en exploitation d’une nouvelle mine d’or dans le sud-est du pays. Le projet de Ghabou, porté par la société chinoise Shunda Mining, représente un investissement de 230 millions de dollars et devient la deuxième mine d’or industrielle du pays.

La mise en exploitation a officiellement débuté lundi, lors d’une cérémonie présidée par le chef de l’État mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, selon l’Agence mauritanienne d’information (AMI).

La durée d’exploitation du site est estimée à 19 ans et six mois. Les réserves sont évaluées à trois millions d’onces d’or. Pour sa première année d’activité, la mine devrait produire environ 31.000 onces, avant de porter sa production à 61.000 onces dès la deuxième année.

Les perspectives de développement sont encore plus ambitieuses. Des projets d’extension sont envisagés afin de porter progressivement la capacité de production à 500.000 onces d’or par an.

Avec l’entrée en activité de Ghabou, la Mauritanie compte désormais deux grandes mines d’or, après celle de Tasiast, exploitée depuis 2010 par le groupe canadien Kinross Gold, à environ 250 kilomètres au nord de Nouakchott.

Essentiellement désertique, la Mauritanie dispose d’importantes ressources naturelles. Outre l’or, le pays exporte du fer et du cuivre. Son littoral atlantique, long d’environ 800 kilomètres, constitue également un important bassin de production et d’exportation de produits halieutiques.

Ce nouvel investissement chinois vient ainsi renforcer la place du secteur minier dans l’économie mauritanienne et témoigne de l’intérêt croissant des investisseurs étrangers pour les ressources aurifères du pays.