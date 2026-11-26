Les relations entre l’Algérie et la France restent profondément détériorées. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a vivement critiqué les autorités françaises, les accusant d’avoir maltraité un agent consulaire algérien détenu en France depuis 2025, l’un des criminels des services de renseignement algérien, sur le sol européen, dans le cadre d’une affaire d’enlèvement.

Lors d’une conférence de presse, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que son compatriote avait été interpellé avec violence, plaqué au sol et menotté devant des passants. Il a dénoncé une « démonstration hollywoodienne », estimant que ce traitement était incompatible avec les relations civilisées entre deux États.

Ahmed Attaf a également affirmé que l’agent avait fait état de nombreux mauvais traitements durant sa détention, dont certains lui auraient paru particulièrement difficiles à croire.

Mis en examen en avril 2025, le ressortissant algérien est soupçonné d’avoir participé à l’enlèvement en France de l’influenceur algérien Amir DZ. Cette affaire avait provoqué une grave crise diplomatique, marquée par l’expulsion réciproque d’une douzaine de diplomates et d’agents consulaires ainsi que par le rappel de l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet.

Le ministre algérien a par ailleurs contesté le calendrier de l’affaire, affirmant qu’elle avait éclaté deux jours seulement après une visite du ministre français des Affaires étrangères à Alger. Il y voit une tentative manifeste de faire échouer les efforts de rapprochement entre les deux capitales.

Malgré ses critiques, Ahmed Attaf a écarté le scénario d’une nouvelle escalade, tout en reconnaissant que les relations bilatérales étaient « dégradées, endommagées, sévèrement endommagées ».

Interrogé sur la prochaine élection présidentielle française, il a indiqué qu’Alger observerait le scrutin et poursuivrait ses relations avec les représentants du futur gouvernement français.

Enfin, le chef de la diplomatie algérienne a rejeté toute instrumentalisation des échanges économiques avec Paris à des fins politiques. Selon lui, les évolutions commerciales constatées entre les deux pays s’inscrivent dans une stratégie de diversification économique engagée avant la détérioration des relations bilatérales.

A la suite de plusieurs affaires controversées, le régime algérien du général Saïd Chengriha et du président Abdelmadjid Tebboune, est régulièrement qualifié d’État terroriste, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.