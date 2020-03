Coronavirus : l’Afrique se barricade 

La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU) estime que le nouveau Coronavirus (COVID-19) peut entraîner une baisse des recettes d’exportation de l’Afrique de 101 milliards de dollars US en 2020, a affirmé la Secrétaire exécutive de la CEA-ONU, Mme Vera Songwe.

L’Afrique aura besoin de plus de 10 milliards de dollars américains en termes d’augmentations imprévues des dépenses de santé pour empêcher la propagation du virus, tandis que d’autre part, les pertes de revenus sont susceptibles de conduire à une dette insoutenable, a-t-elle dit.

Selon l’OMS, plusieurs cas de coronavirus sont avérés dans plusieurs pays africains.

Peu touché, avec environ 200 cas recensés, le continent africain prend de plus en plus de mesures pour éviter la contagion. En premier lieu, vis-à-vis des pays à risque comme la Chine, l’Italie et la France.

La prévalence de Covid19 est évaluée actuellement sur l’ensemble du continent à un cas pour 4 millions d’habitants, contre 1 pour mille vraisemblablement en Europe.

Face à l’aggravation de la pandémie de coronavirus / Covid-19, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé lundi à tous les pays dans le monde d’intensifier les tests de dépistage comme meilleur moyen de ralentir la progression de cette pandémie.

Les pays d’Afrique ont adopté des mesures de restriction ou de fermeture des frontières, en plus de l’annulation des rassemblements culturels, sportifs, religieux, …

Pour lutter contre ce fléau viral, les pays africains doivent faire comme le Maroc qui a pris des décisions drastiques et autres en fermant les restaurants, les bars, les mosquées, les églises, afin d’éviter un maximum les contaminations de masse.

Le coronavirus a tué jusqu’à présent plus de 6.470 personnes dans le monde et le nombre de cas de contamination s’établissait lundi après-midi à 164.837 cas recensés dans le monde.