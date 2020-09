Libye : rencontre entre les parties libyennes dans la ville marocaine de Bouznika

La ville balnéaire BOUZNIKA, du Royaume du Maroc, a abrité du dimanche 6 septembre à jeudi une rencontre entre les délégations du Haut Conseil d’État libyen et du Parlement de Tobrouk en vue de maintenir le cessez-le-feu et d’ouvrir la voie à une solution pacifique.

Les représentants des dites délégations ont annoncé ce jeudi, au terme de leurs réunions dans le cadre du dialogue libyen, qu’elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre ces réunions durant la dernière semaine de ce mois afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de cet accord, indique le communiqué final conjoint lu par Driss Omran de la Chambre des représentants libyenne, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans les déclarations officielles du Ministre des affaires étrangers marocain, M. Bourita a affirmé que « le Maroc ne dispose ni d’agenda, ni d’initiative ou de voie et il n’a jamais accepté de choisir d’entre les Libyens mais bien au contraire, il considère toujours que les Libyens sont des frères.

Ce dialogue libyo-libyen a été couronné de succès et salué par l’organisation des Nations Unis, par l’Union Africain et l’Union Européenne ainsi que par d’autres instances internationales.

Les pourparlers inter-libyens, lancés le 6 septembre 2020, s’inscrivent dans le prolongement du processus des accords de Skhirat du 17 décembre 2015.

Par la suite, les différents représentants libyens ont remercié Sa majesté le Roi Mohammed 6 pour l’accueil et la contribution du Royaume depuis le début de la crise libyenne aux efforts visant à parvenir à une solution politique et pacifique pour mettre fin aux conflits entre les différentes parties libyennes.

L’organisation des Nations-Unies (ONU), l’Union africaine (UA), l’Union européenne (UE), la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD) ainsi que d’autres instances et organisations internationales, ont salué les efforts, le rôle constructif et actif du Royaume du Maroc pour parvenir à une résolution pacifique du conflit en Libye.