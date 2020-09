Etat d’urgence économique au Soudan

La chute brutale de la monnaie soudanaise, la Livre, a contraint le gouvernement à déclarer un « état d’urgence économique » et l’oblige à prendre des mesures drastiques pour redresser la barre.

La livre soudanaise a en effet connu de fortes fluctuations ces derniers jours, avec pour conséquence, des principaux distributeurs de produits alimentaires qui ont arrêté d’écouler leurs produits. La pénurie a donc causé une flambée des prix des denrées alimentaires, allant jusqu’à une augmentation de 50 à 100% dans les supermarchés et chez les détaillants.

Le gouvernement attribue cette chute de la monnaie à un « vandalisme systématique », et prévoit mettre en place, dans les prochains jours, des « tribunaux spéciaux » pour lutter contre la contrebande et les autres activités illicites qui sapent l’économie locale.

L’ancien président Omar el-Béchir, destitué par l’armée en avril 2019, a laissé un Soudan exsangue économiquement, et qui doit aussi se battre pour avoir un climat de paix propice à la relance économique. Depuis 2018, la monnaie soudanaise a été dévaluée quatre fois, et l’inflation dans le pays est la deuxième plus importante après celle du Venezuela, avec un taux qui est passé de 136,36% en juin à 143,78% en juillet dernier.