Soudan: Le Nil entame lentement sa décrue après des inondations meurtrières 

Au Soudan, le Nil a entamé sa décrue après des inondations meurtrières qui ont fait depuis la fin juillet plus d’une centaine de morts, des milliers de sinistrés et dévasté de grandes surfaces agricoles.

Les autorités soudanaises ont indiqué que le fleuve avait entamé lentement dimanche sa décrue avec 17,36 mètres enregistrés, en baisse par rapport au 7 septembre où le niveau de l’eau avait atteint 17,67 mètres, un record depuis un siècle. “Les niveaux de l’eau du Nil baissent dans la plupart des stations de contrôle”, a précisé le ministère soudanais de l’Eau et de l’Irrigation.

Plus d’un demi-million de personnes ont été « affectées par les inondations dans 17 des 18 Etats qui composent le Soudan et les plus touchés sont les régions de Khartoum, du Darfour-Nord (ouest) et de Sennar (est) », avait indiqué le 8 septembre le bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha).

En outre, plus de 100.000 habitations ont été détruites ou endommagées, ce qui a amené les autorités à déclarer l’état d’urgence sur tout le territoire pour une période de trois mois.