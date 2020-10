Kenya: projet aurifère West Kenya

Le projet aurifère West Kenya, récemment racheté par Shanta Gold auprès de Barrick, peut produire en moyenne chaque année 105 000 onces d’or sur une durée de vie de neuf ans, pour une production totale d’environ 949 000 onces, c’est ce qui ressort des résultats de l’étude exploratoire publiée par la compagnie minière, qui précise qu’il faudra dépenser 161 millions $ pour concrétiser ce potentiel.

Selon l’évaluation, l’or sera extrait via une installation à ciel ouvert pendant les deux premières années, puis via une exploitation souterraine pour le reste de la durée de vie du projet. La mine disposera d’une usine capable de traiter environ 480 000 tonnes de minerai par an.

La société estime par ailleurs pouvoir générer annuellement 118 millions de dollars d’EBITDA, soit 1,06 milliard de dollars sur la durée de vie de West Kenya avec à la clé des flux de trésorerie de 531 millions de dollars.