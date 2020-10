Djibouti : criquets pèlerins (Schistocerca gregaria)

Djibouti fait face à « la plus grave invasion de criquets pèlerins observée depuis plus de 25 ans », et les pertes agropastorales sont estimées à 6,5 millions de dollars, avec des besoins de relèvement s’élevant à 8 millions de dollars, a indiqué l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Selon la FAO, le gouvernement djiboutien a demandé en février dernier à la communauté internationale une aide de 1,5 million de dollars pour lutter contre l’invasion de criquets pèlerins. Depuis novembre 2019, des milliards de criquets pèlerins se sont propagés à travers l’Afrique de l’Est et ont ravagé les cultures agricoles et les pâturages, menaçant ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans des pays déjà vulnérables, comme la Somalie, l’Ethiopie et Djibouti, ajoute la même source.