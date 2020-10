Afrique du Sud : cinq suspects arrêtés pour le meurtre de l’ancien gardien Senzo Meyiwa

Cinq personnes ont été arrêtées en Afrique du Sud pour implication présumée dans le meurtre de l’ancien gardien des Bafana Bafana, Senzo Meyiwa, a annoncé lundi le ministre sud-africain de la Police, Bheki Cele.

« Bien que six ans se soient écoulés (depuis le meurtre, Ndlr), nous restons convaincus que ces arrestations constitueront un soulagement pour la famille, les amis et les fans de Senzo Meyiwa », a indiqué le ministre lors d’une conférence de presse.

Les mis en cause ont été interpellés dans les provinces de Gauteng et du KwaZulu-Natal.

En octobre 2014, l’ancien capitaine du club de football des Orlando Pirates, âgé de 27 ans, avait été abattu au domicile de sa petite amie, la pop-star Kelly Khumalo, au sud-est de Johannesburg, dans la soirée du 26 octobre 2014.

Les meurtriers potentiels n’avaient pas été identifiés jusqu’à la récente mise en œuvre de nouvelles techniques d’investigation.