Gabon : infrastructures chinoises pour l’énergie

La société Asonha Energie SA détenue à 40% par le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) et à 60% par le fonds d’investissement Meridiam, et l’entreprise chinoise spécialisée dans la construction de barrages ont signé, mardi, un contrat d’ingénierie d’approvisionnement et de construction (EPC) portant sur la réalisation des travaux du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval.

Ce projet hydroélectrique de Kinguélé Aval porte sur la réalisation d’une centrale hydroélectrique d’une puissance installée de 57.9 MW et une puissance productible de 400 GW/h, construit sur la rivière M’Bei (Kango), 100 KM à l’est de Libreville, en aval des deux centrales hydroélectriques existantes de Tchimbélé et de Kinguélé, d’une capacité totale de 120 MW.