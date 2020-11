Sénégal : nouveau gouvernement avec l’opposition

Le président Macky Sall, a procédé dimanche à la nomination du nouveau gouvernement, un exécutif de 33 ministres et de 4 secrétaires d’Etat.

Le chef de l’Etat sénégalais a également nommé M. Idrissa Seck, leader du parti « Rewmi » (opposition) arrivé deuxième à la présidentielle de février 2019, au poste de président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Ce remaniement institutionnel compte plus de jeunes et est ouvert à l’opposition, principalement le parti « Rewmi » d’Idrissa Seck et le mouvement « And Suxali Sopi » d’Oumar Sarr.