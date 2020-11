Côte d’Ivoire : large victoire du président Alassane Ouattara 

Le porte-parole de la commission électorale indépendante ( CEI), Emile Ebrothié, a proclamé dimanche les premiers résultats de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 dans 26 départements sur les 108 départements du pays.

Ces résultats donnent une large avance du président sortant Alassane Ouattara, candidat du rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), sur les trois autres candidats, à savoir l’ancien président Henri Konan Bedié, candidat du parti démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI), de l’ancien premier ministre et candidat du Front populaire ivoirien ( FPI), Pascal Affi N’Guessan et le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin ( KKB).

Par ailleurs, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a mis en garde dimanche l’opposition contre toute tentative de déstabilisation, au lendemain de l’élection présidentielle de samedi.

« Nous voulons déplorer les morts nés des agresseurs de l’opposition ayant pour commanditaires les différents responsables de l’opposition qui sont les sieurs Affi N’Guessan, Guikahue, Mabri et consorts », a affirmé. M. Bictogo.

Maurice Kakou Guikahué, rappelle-t-on, est le numéro deux du PDCI tandis que Abdallah Albert Mabri Toikeusse est un ancien ministre ayant rompu cette année avec le pouvoir, qui dirige un parti qui a rejoint l’opposition avant la présidentielle.

Le gouvernement de Côte d’Ivoire a rassuré la population quant à sa détermination à garantir la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire du pays, a affirmé, dimanche soir, le ministre de la sécurité et de la protection civile, Vagondo Diomandé.