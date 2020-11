Côte d’Ivoire : le président Alassane Ouattara réélu pour un 3ème mandat

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été réélu pour un 3ème mandat avec 94,27% des voix au premier tour du scrutin présidentiel qui s’est déroulé samedi dernier, selon les résultats annoncés mardi par la Commission électorale indépendante (CEI).

Ouattara a recueilli 3.031.483 voix sur un total de 3.215.909 suffrages exprimés, selon la même source. Au total, 7.495.082 électeurs ont été appelés aux urnes.

La mission d’observation des libéraux et démocrate a tenu à féliciter les organes de gestion et de supervision pour la bonne organisation du scrutin présidentiel. La mission a également salué la « maturité exemplaire » et le « sens élevé des responsabilités » des Ivoiriens.

La campagne électorale s’est déroulée dans l’ensemble, de façon transparente, ouverte et démocratique, dans le respect des dispositions légales relatives à la liberté d’expression et de rassemblement.

Par ailleurs, l’opposition a annoncé la création d’un Conseil national de transition présidé par M. Henri Konan Bédié. Le Conseil a pour mission de mettre en place dans les prochaines un gouvernement de transition, citant le porte-parole de l’opposition et ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan qui s’exprimait en conférence de presse.