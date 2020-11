Mali: huit personnes tuées par des terroristes

Huit personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans l’attaque d’un minibus au centre du Mali par des hommes armés.

« Des hommes armés ont ouvert le feu sur un minibus » mardi après-midi entre Bandiagara et Bankass (région de Mopti), a indiqué un responsable local.

Les blessés ont été évacués dans un centre de santé de Bandiagara, une des principales villes de cette partie du Mali, par des soldats du contingent sénégalais de la force de l’ONU au Mali.

Les attaques et les attentats jihadistes ainsi que des affrontements communautaires et interethniques se sont multipliés entre les Peuls, majoritairement éleveurs, et les ethnies bambara et dogon pratiquant essentiellement l’agriculture, s’appuyant sur les chasseurs traditionnels dozos.