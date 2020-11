Maroc : anniversaire de  la Marche verte pour la libération du Sahara

Le Roi Mohammed VI a adressé samedi un Discours à l’occasion du 45ème anniversaire de Marche Verte.

En effet, c’est en patriotes sincères que les Marocains répondirent en toute spontanéité à l’appel de l’artisan de la Marche Verte, Notre Vénéré Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme.

Le monde entier découvrit combien le peuple marocain savait relever les défis. Et ainsi, par cette marche pacifique qui trouva une issue heureuse dans la récupération de nos Provinces du Sud, nous entrions magistralement dans les annales de l’Histoire.

Au niveau de l’Union Africaine : Grâce au retour du Maroc au sein de sa famille africaine, l’Organisation a clos, avec succès, le chapitre des manœuvres incessantes dont elle fut victime des années durant.

Depuis lors, l’Union Africaine a adopté une approche constructive s’articulant autour d’un soutien plein et entier aux efforts déployés, en vertu d’un mandat exclusif par les Nations Unies, par son Secrétaire général et le Conseil de sécurité.

Sur le plan juridique et diplomatique, plusieurs pays ont ouvert des consulats généraux dans les villes de Laâyoune et de Dakhla, reconnaissant ainsi, de façon claire et nette, la Marocanité du Sahara et affirmant être pleinement confiants quant à la sécurité et à la prospérité qui règnent dans les Provinces du Sud.

163 pays, représentant 85% des États membres des Nations Unies, ne reconnaissent pas l’entité factice du polisario.

La Marche verte est une grande marche pacifique partie du Royaume du Maroc le 6 novembre 1975 vers le Sahara marocain occupé par l’Espagne.

Cette marche d’indépendance a été lancée par Feu Hassan II. Historiquement, les tribus de cette région colonisée par les espagnols ont toujours prêté allégeance à la monarchie marocaine.

Plus de 350 mille civils marocains, ont participé à cette marche de libération pacifique du Sahara.