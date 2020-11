Côte d’Ivoire : rencontre entre Ouattara et le leader de l’opposition Henri Konan Bédié

Le président ivoirien Alassane Ouattara a rencontré mercredi à Abidjan le leader de l’opposition Henri Konan Bédié pour tenter de renouer le dialogue et apaiser les tensions sociopolitiques nées des résultats de l’élection présidentielle du 31 octobre.

« J’ai eu un entretien fraternel avec le président Henri Konan Bédié pour rétablir la confiance et œuvrer à la préservation de la paix dans notre pays. Nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer le dialogue », a déclaré M. Ouattara au terme de cette rencontre de 45 minutes dans un grand hôtel d’Abidjan.

Pour sa part, M. Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et chef de la coalition de l’opposition (CDRP), a indiqué que « lors de l’entretien, il a principalement été question de la préservation de la paix en Côte d’Ivoire ». « La rencontre a permis de briser le mur de glace et nous avons convenu de nous revoir prochainement, mais avant cette nouvelle rencontre, il semble indispensable, pour les plateformes politiques de l’opposition, de faire le point sur leurs attentes et leur vision de l’avenir », a-t-il déclaré.

Les manifestations publiques liées à la désobéissance civile et au boycott du scrutin présidentiel du 31 octobre ont fait officiellement 85 morts et 484 blessés. Plusieurs maisons, des commerces, des locaux de police et de la gendarmerie, ont été saccagés ou brulés.

Lors de ces incidents, 225 personnes ont été interpellées, 167 inculpées et 45 sont sous mandat de dépôt.